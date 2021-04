Recovery | bozza | produttività e lavoro donne tra priorità | rigenerazione urbana Comuni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Ampio e perduranti divari territoriali", "basso tasso di partecipazione femminile al mercato del", "crescita debole della" e "ritardi nell'adeguamento delle competenze tecniche, nell'istruzione e nella ricerca". Sono queste le "debolezze strutturali dell'economia italiana" su cui ilplan intende intervenire per imprimere un cambio di passo decisivo per la ripresa del paese. "Riforme e investimenti -si legge nel documento di sintesi del Pnrr messo a punto dal Mef e sul tavolo della riunione in corso a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, i ministri interessati al dossier e i capidelegazione delle forze di maggioranza - affrontano in modo orizzontale e strutturato tre problemi di fondo: disuguaglianza di genere, inclusione giovanile, divari territoriali". Tra le curiosità, ...