Rabat al posto di Martin sulla Ducati Pramac a Jerez il 2 maggio

Sarà Tito Rabat a prendere il posto di Jorge Martin nel Gp di Spagna, in programma il 2 maggio a Jerez de la Frontera. Lo annuncia in una nota la Pramac Racing. Martin è stato sottoposto ieri a un intervento

Sarà Titoa prendere ildi Jorge Martin nel Gp di Spagna, in programma il 2 maggio a Jerez de la Frontera. Lo annuncia in una nota la Pramac Racing. Martin è stato sottoposto ieri a un intervento ...Tito prenderà ildell' infortunato Jorge Martin nel Gran Premio di Spagna, in programma dal ... il 4 - 5 maggiosarà impegnato, insieme agli altri piloti Ducati del WorldSBK, sul circuito ...Sarà Tito Rabat a prendere il posto di Jorge Martin nel Gp di Spagna, in programma il 2 maggio a Jerez de la Frontera. Lo annuncia in una nota la Pramac Racing. Martin è stato sottoposto ieri a un int ...Tito Rabat andrà a sostituire l’infortunato Jorge Martin in sella alla Ducati del team Pramac nel Gp di Spagna.