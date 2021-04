PS5 tra DualSense | 4K | 120FPS e Ray-Tracing nel nuovo spot ufficiale

(Di giovedì 22 aprile 2021) Mentre i problemi di scorte continuano ad affliggere PS5 (e sembra che continueranno ancora per molto), ecco che Sony ha deciso di pubblicare undedicato alla sua nuova console. Nel video pubblicato dal canale YouTubedi PlayStation, intitolato "Play like never before", vengono evidenziate tutte le caratteristiche principali di PS5. Losottolinea la risoluzione 4K, il frame rate che può arrivare fino a, la presenza della tecnologia Ray-e dell'HDR. Leggi altro...

Advertising

abysseaten : @bionicworks EHHH LO SO... però ho rinunciato alla Series X e siccome DEVO giocare giochi microsoft ho preferito in… - misteruplay2016 : Resident Evil Village: la demo PS5, PS4 Pro e PS4 analizzata da Digital Foundry tra 4K, Ray Tracing e…45 fps? - QuelBia94 : Prima tra un caricamento e l’altro mi capitava di andare a bere un bicchiere d’acqua. Da quando ho ps5 rischio di rimanere disidratato. - DPoggio14 : I ragazzini di oggi che cazzo vogliono guardare? Per loro 90 minuti a partita sono troppi, la NBA è tutto un timeou… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Una chiacchierata su #ResidentEvilVillage: dal villaggio ai segreti di Castello Dimitrescu, tra analisi, considerazioni e te… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 tra

... inizia così l'avventura di Returnal , la nuova esclusivarealizzata da Housemarque in uscita ... capace di cambiare faccia a ogni playthrough (ci arriviamoun attimo). Interagendo con oggetti e ...Grazie a Sony abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima la nuova esclusiva, e queste sono le nostre prime impressioni. Returnal: intrappolativita e morte In Returnal ...Mentre i problemi di scorte continuano ad affliggere PS5 (e sembra che continueranno ancora per molto), ecco che Sony ha deciso di pubblicare un nuovo spot dedicato alla sua nuova console. Nel video p ...A pochissimi giorni dal lancio ufficiale di Returnal, il titolo Housemarque esclusivo per PS5, vi mostriamo i primi 45 minuti di gioco.