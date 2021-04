Pomeriggio 5 | Annalisa Minetti svela il suo miracolo

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ospite di Barbara d’Urso aCinque,ha raccontato la sua incredibile storia. La cantante ed ex Miss Italia tornerà a vedere con i suoi occhi, tornerà a leggere grazie ad una sofisticata tecnologia che le permetterà di migliorare la sua condizione di ipovedente. “Porca miseria che felicità!”. Esordisce così Barbara d’Urso a5 quando presenta in collegamento la sua ospite,che ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

Minetti potrà ottenere una maggiore autonomia grazie ad un dispositivo che le permetterà di ... non vedente da anni, spiega bene il funzionamento di questo dispositivo in diretta a Pomeriggio Cinque. Ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque, Annalisa Minetti ha raccontato la sua incredibile storia. La cantante ed ex Miss Italia tornerà ... A Pomeriggio sono stati molti gli argomenti trattati: il tema più caldo della giornata è però il compleanno della Regina Elisabetta.