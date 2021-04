PNRR | domani in Consiglio dei Ministri per il via libera | confermate le 6 missioni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – È attesoindeiil Recovery Plan italiano con le ultime modifiche intervenute in settimana. Quanto alle cifre, il pacchetto complessivo di interventi ammonterà a 221,5 miliardi di euro: 191,5 miliardi avranno la coperture del Recovery Fund – di cui 138,5 per nuovi progetti e 53 per sostituire coperture di progetti già in essere), mentre poco più di 30 miliardi arriveranno dal Fondo complementare che verrà alimentato con lo scostamento di bilancio e che includerà i progetti che non troveranno spazio nel Piano che verrà presentato a Bruxelles. Per entrambe i fondi varranno le stesse procedure semplificate, con obiettivi intermedi e target. La differenza sarà nel fatto che le risorse nazionali non avranno obbligo di rendicontazione alla Commissione europea e in alcuni casi potranno essere spese ...