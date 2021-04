Piuttosto che pagare il biglietto del treno si buttano dal finestrino (Di giovedì 22 aprile 2021) Piuttosto che pagare biglietto e multa hanno rischiato la vita. Tre giovani ventenni nei giorni scorsi si sono buttati fuori dal finestrino di un treno ancora in corsa per non essere multati. È ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 aprile 2021)chee multa hanno rischiato la vita. Tre giovani ventenni nei giorni scorsi si sono buttati fuori daldi unancora in corsa per non essere multati. È ...

Advertising

MatteoRichetti : Quando le valutazioni si fanno su nomi e #alleanze piuttosto che sui bilanci. Per Orlando “la sostituzione di Paris… - robertosaviano : #Salvini farà i conti con la giustizia e con la propria coscienza, a me non interessa dargli un pulpito dal quale g… - CarloCalenda : Nessuna lesa maestà. Forse fareste servizio migliore criticando le proposte piuttosto che ripetere che sono elitar… - elena_ele6 : RT @Cartabellotta: Piuttosto che beccarvi sul #coprifuoco elaborate un piano a medio-lungo termine per uscire dalla #pandemia #COVID?19 N… - Nath67Lic : RT @LiutoGiusto: Io la battaglia l'avrei preferita sul #passvaccinale piuttosto che sul #coprifuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Piuttosto che Un certificato verde per muoversi in libertà Il decreto legge "Riaperture" (varato ieri dal governo dopo un consiglio dei ministri piuttosto turbolento per l'astensione della Lega che non ha condiviso la decisione di confermare il coprifuoco a ...

In arrivo una valanga di accertamenti fiscali dall'Agenzia delle Entrate e questi sono i contribuenti che rischiano di più ...di controlli e questa volta la platea dei possibili destinatari sembra piuttosto ampia. È in arrivo una valanga di accertamenti fiscali dall'Agenzia delle Entrate e questi sono i contribuenti che ...

Piuttosto che pagare il biglietto del treno si buttano dal finestrino IL GIORNO L’Alitalia di Giovanni Valentini ma interessa poco di vederla nei cieli solo per far riluccicare i colori italiani che ci costano così tanto, nei cieli osserviamo piuttosto la coreografia delle nuvole, la luna o “il sole e l'altre ...

MotoGP | Agostini: “Morbidelli deve meritarsi la Yamaha aggiornata” La leggenda del motociclismo italiano è convinto che il pilota del team Petronas abbia tutto il sostegno necessario da Yamaha ...

Il decreto legge "Riaperture" (varato ieri dal governo dopo un consiglio dei ministriturbolento per l'astensione della Leganon ha condiviso la decisione di confermare il coprifuoco a ......di controlli e questa volta la platea dei possibili destinatari sembraampia. È in arrivo una valanga di accertamenti fiscali dall'Agenzia delle Entrate e questi sono i contribuenti...ma interessa poco di vederla nei cieli solo per far riluccicare i colori italiani che ci costano così tanto, nei cieli osserviamo piuttosto la coreografia delle nuvole, la luna o “il sole e l'altre ...La leggenda del motociclismo italiano è convinto che il pilota del team Petronas abbia tutto il sostegno necessario da Yamaha ...