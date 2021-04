Paderno, spaccio di droga in condominio, 4 arresti, sequestrate armi, soldi e cocaina (Di giovedì 22 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ieri mercoledì 21 aprile, a Paderno Dugnano in viale Italia, la Polizia di Stato ha arrestato 4 cittadini albanesi di 21, 40 e 49 anni, tutti pregiudicati, e un 19enne incensurato, per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione di armi e ricettazione, in concorso. Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 22 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ieri mercoledì 21 aprile, aDugnano in viale Italia, la Polizia di Stato ha arrestato 4 cittadini albanesi di 21, 40 e 49 anni, tutti pregiudicati, e un 19enne incensurato, per i reati di detenzione edi stupefacenti, detenzione die ricettazione, in concorso. Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

