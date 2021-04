Oltre le linee rosse Cosa non detto Putin a Mosca La versione di Baggiani

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente della Federazione Russa Vladimirè intervenuto mercoledì di fronte all’Assemblea Federale con un ordine del giorno che comprendeva i rapporti con l’Occidente e le sue intrusioni nello “spazio vitale” della Federazione Russa, la questione dell’equilibrio finanziario regionale, la politica famgliare. Importante notare che, accanto allo svisceramento di alcune importanti, e incandescenti, questioni di politica estera che stanno attualmente tenendo il mondo con il fiato sospeso, Vladimirabbia trovato il tempo e lo spazio da dedicare a questioni, seppure importanti per la Russia, di politica e amministrazione interna. Conferendo così un’impressione di relativa normalità a un discorso che, come era prevedibile aspettarsi, è risuonato come un duro monito all’ingerenza occidentale nello spazio post-sovietico. Quello spazio è oggi ...