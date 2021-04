Olimpiadi, il Cio lancia le Olympic Virtual Series: “Lo sport non è più solo fisico” (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Il Comitato Olimpico Internazionale fa un passo fondamentale nel campo degli sport virtuali annunciando le prime Olympic Virtual Series (Ovs). Il Cio, infatti, collaborerà con cinque Federazioni Sportive Internazionali e sviluppatori di giochi per produrre il primo evento con licenza olimpica per sport virtuali fisici e non fisici. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Il Comitato Olimpico Internazionale fa un passo fondamentale nel campo degli sport virtuali annunciando le prime Olympic Virtual Series (Ovs). Il Cio, infatti, collaborerà con cinque Federazioni Sportive Internazionali e sviluppatori di giochi per produrre il primo evento con licenza olimpica per sport virtuali fisici e non fisici.

