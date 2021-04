Nuovo Dpcm: ecco tutte le regole per spostarsi dal 26 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Con l’approvazione del Nuovo decreto Covid, le Regioni si preparano alle aperture ma ancora con il coprifuoco. Cosa cambia in definitiva e con quali tempi? A partire dal prossimo 26 aprile, nuove regole e misure anti contagio, saranno valide per il nostro Paese. La ripresa delle attività in modo graduale, le riaperture e il ritorno L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 22 aprile 2021) Con l’approvazione deldecreto Covid, le Regioni si preparano alle aperture ma ancora con il coprifuoco. Cosa cambia in definitiva e con quali tempi? A partire dal prossimo 26, nuovee misure anti contagio, saranno valide per il nostro Paese. La ripresa delle attività in modo graduale, le riaperture e il ritorno L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

dadamaiorino70 : RT @SoglianiC: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca per favore... Buon giovedì amici di Twitter ? - allegra134 : RT @SoglianiC: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca per favore... Buon giovedì amici di Twitter ? - Maria70221974 : RT @SoglianiC: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca per favore... Buon giovedì amici di Twitter ? - NellettaAugustu : RT @SoglianiC: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca per favore... Buon giovedì amici di Twitter ? - 75_chicca : RT @SoglianiC: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca per favore... Buon giovedì amici di Twitter ? -