Napoli-Lazio, Delio Rossi: “Una sfida che pesa, vale la Champions. Superlega? Rischio calcolato, i dirigenti…” (Di giovedì 22 aprile 2021) Napoli-Lazio, match fondamentale in ottica Champions League.A poche ore dalla sfida di Serie A tra Napoli e Lazio, Delio Rossi analizza il momento vissuto dalla compagine di Rino Gattuso con i partenopei al quinto posto in classifica, in piena zona Europa League. I partenopei hanno attualmente due punti in più rispetto ai biancocelesti, che si trovano al sesto posto in classifica, ma con una gara da recuperare contro il Torino di Davide Nicola. Nel corso di un'intervista ai microfoni del format radiofonico "Arena Maradona", in onda su Radio Crc, l'ex tecnico di Palermo, Lazio e Fiorentina, ha parlato di lotta Champions League e dell'argomento calcistico della settimana, l'ormai tramontata ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021), match fondamentale in otticaLeague.A poche ore dalladi Serie A traanalizza il momento vissuto dalla compagine di Rino Gattuso con i partenopei al quinto posto in classifica, in piena zona Europa League. I partenopei hanno attualmente due punti in più rispetto ai biancocelesti, che si trovano al sesto posto in classifica, ma con una gara da recuperare contro il Torino di Davide Nicola. Nel corso di un'intervista ai microfoni del format radiofonico "Arena Maradona", in onda su Radio Crc, l'ex tecnico di Palermo,e Fiorentina, ha parlato di lottaLeague e dell'argomento calcistico della settimana, l'ormai tramontata ...

