Naima è l’EP di debutto dell’omonimo duo | l’intervista

(Di giovedì 22 aprile 2021) “Questo EP è la nostra prima uscita discografica inedita e vuole rappresentare un paesaggio sonoro vasto, che possa contenere in sé le moltitudini che verranno” Fuorididi. duo lombardo formato da Lorenzo Rocca e Nader Ismail. La musica che prende vita all’interno del disco omonimo, pur avendo forti radici nel cantautorato italiano, si dirama abbracciando influenze diversissime, dal jazz all’indie, passando per l’elettronica, la dance e il pop. Il duo ci ha gentilmente rilasciato un’intervista.è il vostro EP di, di che cosa si tratta?è il titolo della nostra prima uscita discografica, un EP di 5 brani (e mezzo) che vuole essere una fotografia dello stato emotivo di un periodo ben preciso – quell’anno circa in cui le canzoni sono state scritte. ...