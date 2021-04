MPS, nel 2020 proseguito percorso verso modello sostenibile (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo Montepaschi presenta la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) del 2020 che “nel difficile contesto della crisi pandemica da Covid-19, la predisposizione della DNF ha rappresentato per il Gruppo l’occasione per rimettere a fuoco le priorità e riorganizzare le attività tenendo conto del grande cambiamento in atto su consuetudini, metodologie, convincimenti e aspettative a livello globale”. Banca MPS – si legge in una nota del gruppo bancario senese – “ha sempre mantenuto un approccio proattivo e resiliente rispetto agli eccezionali eventi del 2020 e questo ha permesso all’azienda e alle sue persone di tenere fede agli impegni presi nelle precedenti DNF. Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, la Banca ha proseguito il rafforzamento dei temi legati alla sostenibilità in vari ambiti. Per valutare ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo Montepaschi presenta la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) delche “nel difficile contesto della crisi pandemica da Covid-19, la predisposizione della DNF ha rappresentato per il Gruppo l’occasione per rimettere a fuoco le priorità e riorganizzare le attività tenendo conto del grande cambiamento in atto su consuetudini, metodologie, convincimenti e aspettative a livello globale”. Banca MPS – si legge in una nota del gruppo bancario senese – “ha sempre mantenuto un approccio proattivo e resiliente rispetto agli eccezionali eventi dele questo ha permesso all’azienda e alle sue persone di tenere fede agli impegni presi nelle precedenti DNF. Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, la Banca hail rafforzamento dei temi legati alla sostenibilità in vari ambiti. Per valutare ...

