Molte donne denunciano in ritardo le violenze subite. Molti uomini le compiono senza dirlo mai (Di giovedì 22 aprile 2021) Un uomo, cioè un maschio, almeno se sia abbastanza avanzato negli anni, non ha bisogno di leggere statistiche e inchieste sulle violenze contro le donne attuate o tentate, e le molestie inflitte, per avere un’idea della loro diffusione. Ha avuto il tempo per misurare se stesso, per essere testimone diretto, per ascoltare racconti o allusioni. Per accumulare un numero ingente di conoscenze su come va il mondo. E’ in grado di immaginare che ragazze o donne aggredite da sconosciuti siano più pronte a cercare aiuto e denunciare. Che le vittime di violenze di famigliari, di partner o ex partner, di “amici”, di colleghi di lavoro o di servizio, e anche di conoscenti casuali con i quali si è accettato di condividere un’occasione, siano molto più esitanti a denunciare e cercare aiuto. Per paura fisica di ritorsioni. Per ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Un uomo, cioè un maschio, almeno se sia abbastanza avanzato negli anni, non ha bisogno di leggere statistiche e inchieste sullecontro leattuate o tentate, e le molestie inflitte, per avere un’idea della loro diffusione. Ha avuto il tempo per misurare se stesso, per essere testimone diretto, per ascoltare racconti o allusioni. Per accumulare un numero ingente di conoscenze su come va il mondo. E’ in grado di immaginare che ragazze oaggredite da sconosciuti siano più pronte a cercare aiuto e denunciare. Che le vittime didi famigliari, di partner o ex partner, di “amici”, di colleghi di lavoro o di servizio, e anche di conoscenti casuali con i quali si è accettato di condividere un’occasione, siano molto più esitanti a denunciare e cercare aiuto. Per paura fisica di ritorsioni. Per ...

Stefania Cigarini Sono molestie, perché il termine inglese catcalling suona C'è chi l'applaude per la battaglia femminista - la mamma Michelle per prima e molte donne - e chi le scrive (pure qui molte sono donne) che l'apprezzamento, per quanto volgare, è pur sempre un ...

Ikigai: che cos'è il metodo giapponese della felicità Ikigai: che cos'è? Ikigai: come funziona? I cinque pilastri dell'ikigai Purtroppo non è sempre facile trovare la propria strada che porta poi alla propria felicità. Molte volte, infatti, si tende a perdire di vista il valore delle cose e a scordarsi quali sono le vere priorità nella vita. Ma qual è per voi il senso di tutto? Avete uno scopo, un obiettivo o un ...

Molte donne denunciano in ritardo le violenze subite. Molti uomini le compiono senza dirlo mai Il Foglio

DDL ZAN/ Quello che i media (ancora) non dicono Anche se le perplessità che sussistono su questa legge sono ogni giorno di più e provengono da ambienti molto vicini alla cultura della sinistra progressista o addirittura da importanti esponenti del ...

