Matteo Diamante, chi è il concorrente all’Isola dei Famosi (Di giovedì 22 aprile 2021) Matteo Diamante ha partecipato a programmi come Uomini e Donne, La Pupa e il Secchione, Ex on the beach e Nikita, il suo curriculum è vario. (InstagramLui è un ragazzo solare che ama la vita, il divertimento e soprattutto la compagnia delle belle donne, ha confessato di essersi iscritto all’Università solo per recuperare nuovi numeri di ragazze. Con l’attività sportiva estrema e gli sport praticati in canoa è riuscito a farsi un fisico scolpito, prima di diventare un influencer, ha lavorato come organizzatore di eventi, speaker radiofonico e vocalist per alcune discoteche. Nasce a Genova il 19 Aprile 1989, ha 32 anni, nel 2017 ha partecipato al programma su Canale 5, Uomini e Donne cercando di corteggiare la tronista Sabrina Ghio. Mentre partecipava al programma “La Pupa e il Secchione” tra l’influencer e la secchiona Sara Hafdaoui si ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021)ha partecipato a programmi come Uomini e Donne, La Pupa e il Secchione, Ex on the beach e Nikita, il suo curriculum è vario. (InstagramLui è un ragazzo solare che ama la vita, il divertimento e soprattutto la compagnia delle belle donne, ha confessato di essersi iscritto all’Università solo per recuperare nuovi numeri di ragazze. Con l’attività sportiva estrema e gli sport praticati in canoa è riuscito a farsi un fisico scolpito, prima di diventare un influencer, ha lavorato come organizzatore di eventi, speaker radiofonico e vocalist per alcune discoteche. Nasce a Genova il 19 Aprile 1989, ha 32 anni, nel 2017 ha partecipato al programma su Canale 5, Uomini e Donne cercando di corteggiare la tronista Sabrina Ghio. Mentre partecipava al programma “La Pupa e il Secchione” tra l’influencer e la secchiona Sara Hafdaoui si ...

Advertising

ansiaebestemmie : @msrobolat matteo diamante - vincycernic95 : @labbradiveleno Ancora mi chiedo per come i reality e il trash se conosci solo Matteo Diamante - salvatrash1 : @bagnotrash secondo me meglio adesso perchè all'isola c'è bisogno di cambiamenti... detto questo la Titocchia, Ferr… - webbohit : Matteo Diamante raggiunge Awed: sarà uno dei concorrenti de “L’Isola dei Famosi” – ecco quando entrerà #Isola - Robert92686921 : #prelemi ragazzi io parlo con Matteo diamante su instagram certe volte, potrei dirgli di stare un po' con Fariba e… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Diamante Ruby ter, domani sentenza a Siena: Berlusconi resta al San Raffaele La scorsa settimana il leader forzista ha incassato la solidarietà di Matteo Salvini, anche lui ... ma assoluto riposo nella suite del reparto solventi al sesto piano del padiglione 'Diamante' che già ...

Isola dei Famosi, problemi per Ignazio Moser: bloccato in Messico Isola dei Famosi, per Ilary Blasi in arrivo nuovi concorrenti. Da quello che fa sapere TvBlog, nella puntata di giovedì 22 aprile 2021, Ilary darà il benvenuto a quattro naufraghi: Matteo Diamante, Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia. Con loro avrebbe dovuto esserci anche il modello Ludovico Vacchelli, ma, sempre secondo quanto riferisce la testata, la ...

Chi è Matteo Diamante, dalla Pupa e il Secchione all’Isola DiLei Matteo Diamante, chi è il concorrente all’Isola dei Famosi Matteo Diamante ha partecipato a programmi come Uomini e Donne, La Pupa e il Secchione, Ex on the beach e Nikita, il suo curriculum è vario.

Ignazio Moser, L’Isola dei Famosi si allontana? Nuovi ostacoli per lui Ignazio Moser, l'Isola dei Famosi si allontana sempre di più? Sorgono nuovi problemi per il fidanzato di Cecilia.

La scorsa settimana il leader forzista ha incassato la solidarietà diSalvini, anche lui ... ma assoluto riposo nella suite del reparto solventi al sesto piano del padiglione '' che già ...Isola dei Famosi, per Ilary Blasi in arrivo nuovi concorrenti. Da quello che fa sapere TvBlog, nella puntata di giovedì 22 aprile 2021, Ilary darà il benvenuto a quattro naufraghi:, Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia. Con loro avrebbe dovuto esserci anche il modello Ludovico Vacchelli, ma, sempre secondo quanto riferisce la testata, la ...Matteo Diamante ha partecipato a programmi come Uomini e Donne, La Pupa e il Secchione, Ex on the beach e Nikita, il suo curriculum è vario.Ignazio Moser, l'Isola dei Famosi si allontana sempre di più? Sorgono nuovi problemi per il fidanzato di Cecilia.