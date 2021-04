Mafia Capitale | Appello si riserva su misure prevenzione Carminati e Buzzi**

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – La Corte d’di Roma si èta in merito alla rideterminazione della durata della misura didella libertà vigilata per Massimoe Salvatore Buzzi nell’ambito del processo ‘Mafia’. I due, dopo la decisione della Cassazione, sono stati condannati al processo d’bis lo scorso 9 marzo rispettivamente a 10 anni e a 12 anni e 10 mesi.In precedenza i giudici della Corte diavevano disposto per Buzzi ealcunediche sono state impugnate dalle difese davanti alla Suprema Corte che le ha annullate rinviando ai giudici di secondo grado il ricalcolo della durata dell’obbligo di soggiorno nel Comune di Roma. L'articolo ...

...di Roma si è riservata in merito alla rideterminazione della durata della misura di prevenzione della libertà vigilata per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi nell'ambito del processo ''...... immediatamente seguita dalla Camorra con 730 milioni di euro (33 per cento),con 440 milioni ...crisi di liquidità rendendo le imprese ancora più vulnerabili all'ingresso nelsociale di ...Ben 33 mila imprese del settore turistico sarebbero a rischio default: e la criminalità organizzata cerca di approfittarne ...Il 20 giugno i romani saranno chiamati ai gazebo delle elezioni primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco ...