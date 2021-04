“Ma che modi sono?!”. I soliti ignoti, l’errore di Franco Oppini fa infuriare tutti. Anche Amadeus in imbarazzo (Di giovedì 22 aprile 2021) Un’altra grande puntata ai soliti ignoti. Concorrente-detective del giorno è Franco Oppini, che gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. Il noto attore, dopo alcuni errori iniziali, riesce ad arrivare alla fase finale con un buon budget, 51mila euro. Ma è al momento del parente misterioso ed è qui che iniziano le difficoltà per Oppini. Tutta ‘colpa’ di un ragazzo calvo, molto somigliante all’ignoto numero quattro, l’unico concorrente calvo della serata. Il dettaglio insospettisce gli “ignotisti” su Twitter: “È troppo facile, è un trabocchetto”. Ma la somiglianza è notevole e Oppini decide per il raddoppio del montepremi senza aiuti. L’attore gioca così per 102mila euro. Ma avevano ragione gli esperti del programma che ogni sera si ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Un’altra grande puntata ai. Concorrente-detective del giorno è, che gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. Il noto attore, dopo alcuni errori iniziali, riesce ad arrivare alla fase finale con un buon budget, 51mila euro. Ma è al momento del parente misterioso ed è qui che iniziano le difficoltà per. Tutta ‘colpa’ di un ragazzo calvo, molto somigliante all’ignoto numero quattro, l’unico concorrente calvo della serata. Il dettaglio insospettisce gli “sti” su Twitter: “È troppo facile, è un trabocchetto”. Ma la somiglianza è notevole edecide per il raddoppio del montepremi senza aiuti. L’attore gioca così per 102mila euro. Ma avevano ragione gli esperti del programma che ogni sera si ...

CarloCalenda : Nessuna lesa maestà. Forse fareste servizio migliore criticando le proposte piuttosto che ripetere che sono elitar… - CampiMinati : @andfavara Che deve confrontarsi con un sistema fatto di gente che vuol far soldi. La superlega voleva concentrare… - Trilly72437191 : ....E alla fine si copre che le Fan italiane avevano ragione...e che in fondo sicuramente i modi in alcuni casi era… - luisaMononoke : Secondo me si può e si deve, con i dovuti modi scherzare su tutto, esorcizzando paure, malattie, morte e quant'altr… - Amalia79168863 : @YamanFanPageIta Bello in tutti I modi! torna da i tuoi fan noi siamo i fan che ti sosteniamo! siamo dalla tua parte torna ??? -

Ultime Notizie dalla rete : che modi Biden apre il summit sul clima. Partecipa Draghi, messaggio dal Papa ...Kamala Harris ad aprire oggi alle 8 (le 13 a Roma) i due giorni di Summit sul clima che vedono ... il cinese Xi Jinping, il russo Vladimir Purin, il brasiliano Jair Bolsonaro, l'indiano Narendra Modi, ...

I giallorossi contro la Lega che incassa l'applauso di Fdi ... limato e alla fine sottoscritto all'unanimità, Lega inclusa, l'accordo sui tempi e i modi delle riaperture, ha mandato in tilt la maggioranza. Spaccando lo stesso Carroccio, visto che i ministri ...

I modi originali per celebrare la giornata della Terra Linkiesta.it La terribile seconda ondata in India Due mesi fa i contagi erano così bassi che si parlava di immunità di gregge: oggi è cambiato tutto, anche a causa di alcune decisioni del governo di Narendra Modi ...

I giallorossi contro la Lega che incassa l'applauso di Fdi Maggioranza in tilt. Pd, M5s e Leu furiosi con Salvini che strappa. Il partito della Meloni: un atto di coraggio ...

