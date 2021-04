Live Napoli-Lazio 2-0 | Buon primo tempo per gli azzurri

(Di giovedì 22 aprile 2021) Big match allo stadio Diego Armando Maradona per una sfida che mette in palio punti importanti per la corsa alla Champions League. Da un lato ildi Gattuso, reduce dal buon pareggio...

... mentre la Roma resta ancora a 3 punti dal sesto posto, in attesa di sapere cosa farà la Lazio stasera contro il- LAZIO 2 - 07' rig. Insigne, 12' Politano(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas Koulibaly Hysaj; Fabiàn, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso ...Al Diego Armando Maradona Napoli-Lazio. Le due squadre si giocano il sogno Champions League: solo chi vince può continuare a sognare.21.36 - Finisce il primo tempo. 46' - Giallo per Mertens per un fallo tattico su Immobile. 21.33 - Concessi 3' di recupero. 44' - Di Lorenzo dolorante esce dal campo: nulla di grave per il terzino del ...