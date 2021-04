Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio

(Di giovedì 22 aprile 2021) Le sceltedi Gattuso e Inzaghi per la sfida tra, valida per la 32ª giornata di Serie A.

Ledi Napoli Lazio match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Napoli - Lazio, match valido ...Commenta per primo Ecco ledi Napoli - Lazio (fischio d'inizio ore 20.45). Napoli (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Insigne, Mertens, Politano. Lazio (3 -...A pochi minuti da un match vitale per finale di campionato di entrambe, Gattuso ed Inzaghi hanno diramato le formazioni ufficiali. Napoli e Lazio si daranno battaglia sul manto erboso del Maradona per ...Inzaghi ritrova Luis Alberto e lo schiera dal primo minuto. Marusic nel terzetto difensivo, davanti la coppia Correa-Immobile.