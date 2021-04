Ivan Granatino | o’ guaglione dell’Urban sound di Napoli che arriva a Sanremo

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sono rimasto piacevolmente sorpreso quando ho visto Gigi D’Alessio portare sul palco ragazzi napoletani che sognavano il Festival senza che fosse data loro la possibilità di andarci. Poi mi sono incuriosito per quanto fatto finora da. Frequentando, già ne avevo sentito parlare quando si sussurrava che fosse lui il misterioso Liberato, il cantante incappucciato. Così ci siamo trovati a fare una lunga conversazione, dove ho mostrato alcuni suoi video, caratterizzati da una varietà di atmosfere eincredibili. Mi sono trovato di fronte un ragazzo curioso e molto bravo. Aspetto di vederlo dal vivo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Solo dopo il programma che abbiamo fatto insieme, ha postato sulla sua storia di Instagram una foto dove sono insieme a lui, tre anni fa a Casa ...

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Gigi D'Alessio - Guagliune (feat. Enzo D.o.n.g., Ivan Granatino, Lele Blade & - RADIOEFFEITALIA : Gigi D'Alessio - Guagliune (feat. Enzo D.o.n.g., Ivan Granatino, Lele Blade & - Francescoiava : @CsArianna Ora ho voglia di ascoltare Ivan Granatino. Grazie. - RADIOEFFEITALIA : Gigi D'Alessio - Guagliune (feat. Enzo D.o.n.g., Ivan Granatino, Lele Blade & -

Ultime Notizie dalla rete : Ivan Granatino

OptiMagazine

Il cantautore ha rilasciato da pochi giorni il video ufficiale del suo nuovo singolo dal titolo Guagliune, realizzato in collaborazione con Enzo Dong,, Lele Blade, Samurai Jay e che ...Per questo non mi ha sorpreso vederlo sul palco di Sanremo quest'anno insieme a, Enzo Dong, Lele Blade e Samurai Jay cantare "Guagliune", ma soprattutto quasi farsi da parte e lasciare ...