Istat, a marzo-aprile 2020 Covid seconda causa morte dopo tumori (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Covid-19 "è la seconda causa di morte in Italia nel periodo marzo-aprile 2020, con un numero di decessi di poco inferiore a quello dei tumori e più del doppio di quello delle cardiopatie ischemiche". E' quanto rileva l'Istat. Nel periodo considerato, "oltre al Covid-19, i decessi aumentano per quasi tutte le principali cause di morte rispetto a quanto osservato nello stesso periodo del quinquennio precedente". L'incremento più importante nella frequenza dei decessi "si osserva per polmoniti e influenza. Per questo gruppo di cause, rappresentato per oltre il 95% da polmoniti, la frequenza dei morti è tre volte superiore a quella osservata in media nel periodo 2015-2019 (7.610 rispetto a 2.445).

