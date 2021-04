Isola 15, Ubaldo Lanzo contro Fariba Tehrani: “Mi ha tradito” (Di giovedì 22 aprile 2021) Nuove frizioni sulle spiagge dell’Hoduras all’Isola 15 durante il 38esimo giorno di permanenza. Il gruppo ha iniziato ad accusare la fatica e i morsi della fame. In particolare, a non mandarla a dire a Fariba Tehrani è stato Ubaldo Lanzo. Già durante l’ultima puntata andata in onda del game-show avevamo visto realizzarsi scintille tra Ubaldo e la mamma di Giulia Salemi, a causa di una frase spiacevole che quest’ultima avrebbe detto nei confronti del compagno di avventura. Durante l’ultimo Daytime abbiamo potuto assistere ad una frattura definitiva tra i due naufraghi. La causa scatenante della discussione, che sembrava proseguire direttamente dalla precedente, è stata una parola di troppo che secondo Lanzo, Fariba avrebbe detto a Vera Gemma in un ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 aprile 2021) Nuove frizioni sulle spiagge dell’Hoduras all’15 durante il 38esimo giorno di permanenza. Il gruppo ha iniziato ad accusare la fatica e i morsi della fame. In particolare, a non mandarla a dire aè stato. Già durante l’ultima puntata andata in onda del game-show avevamo visto realizzarsi scintille trae la mamma di Giulia Salemi, a causa di una frase spiacevole che quest’ultima avrebbe detto nei confronti del compagno di avventura. Durante l’ultimo Daytime abbiamo potuto assistere ad una frattura definitiva tra i due naufraghi. La causa scatenante della discussione, che sembrava proseguire direttamente dalla precedente, è stata una parola di troppo che secondoavrebbe detto a Vera Gemma in un ...

