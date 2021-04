Industria | Intesa | nei distretti rimbalzo produzione +11 | 8%

(Di giovedì 22 aprile 2021) Neili italiani, dopo un calo di fatturato stimato pari al 12,2% nel 2020, è atteso per quest'anno undei livelli produttivi, con un incremento dell'11,8%. E' quanto emerge ...

Agenzia ANSA

... responsabile Industry e Banking diSanpaolo - E mentre le imprese interagiscono bene con ... che potrebbero formare tecnici specializzati per l'". Lavorare su questi progetti potrebbe ...La reazione, secondo il rapporto diSanpaolo, è significativa considerando che lo scorso anno il 25,2% delle imprese aveva avuto una marginalità negativa; circa la metà di queste imprese ha ...Il Rapporto Economia e Finanza dei Distretti Industriali 2020, curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, ha delineato le sfide per il rilancio dell'economia italiana ...Nei distretti industriali italiani, dopo un calo di fatturato stimato pari al 12,2% nel 2020, è atteso per quest'anno un rimbalzo dei livelli produttivi, con un incremento dell'11,8%. (ANSA) ...