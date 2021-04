(Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr.(Adnkronos) – “I nostri imprenditori sono pronti e vogliono essere protagonisti anche per sfidare le difficoltà e le opportunità che hanno di fronte, ma da soli non riescono a farlo; dobbiamo far capire a tutti che l’importanze dell’impresa è fondamentale: l’impresa è il fulcro dell’innovazione. Non ci può essere ripresa senza il rilancio dell’impresa”. Lo ha detto Marco, presidente di, intervenendo alla terza edizione di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore e. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Imprese: Bonometti (Confindustria Lombardia), 'necessario digitalizzare Paese, a.i e 5g'... - 24Eventi : RT @ConfindustriaL: 'Impresa è fulcro dell’innovazione. Se l’obiettivo è contrastare con la crescita il debito serve Piano investimenti pub… - GILombardia : RT @ConfindustriaL: 'Impresa è fulcro dell’innovazione. Se l’obiettivo è contrastare con la crescita il debito serve Piano investimenti pub… - madecc40 : RT @ConfindustriaL: 'Impresa è fulcro dell’innovazione. Se l’obiettivo è contrastare con la crescita il debito serve Piano investimenti pub… - ConfindustriaL : 'Impresa è fulcro dell’innovazione. Se l’obiettivo è contrastare con la crescita il debito serve Piano investimenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Bonometti

Metro

... evento digitale organizzato dal Sole 24 Ore e Confindustria, dedicato all'innovazione delledella Lombardia. Partecipa, tra gli altri, Marco, presidente Confindustria Lombardia; ...La formazione professionale - ha proseguito- non dev'essere considerata un rimedio ... Devono essere previsti anche incentivi perche fanno formazione - ha proseguito - e l'altro ...Per Bonometti, la digitalizzazione è fondamentale per affrontare l'innovazione: "Dobbiamo crescere e competere", ha detto, e per questo "abbiamo bisogno di un grande piano di investimenti". Ma "questi ...La governance per attuare il Pnrr dovrebbe esser definita da un decreto ad hoc. Agenda economica fitta di appuntamenti, con il Parlamento che deve approvare ...