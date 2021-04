Ibrahimovic: “Voglio restare per tutta la vita. Il Milan è casa mia” (Di giovedì 22 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il rinnovo di contratto, ufficializzato pochi minuti fa Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 aprile 2021) Zlatan, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni diTV dopo il rinnovo di contratto, ufficializzato pochi minuti fa

Advertising

PianetaMilan : Le parole d'amore di Ibra ???? - donnie_darko82 : RT @AlbertMotta82: Voglio bene a #Ibrahimovic ma l'anno prossimo altro che 7 milioni. Contratto a gettone. È da Parma che non gioca...'noie… - AlbertMotta82 : Voglio bene a #Ibrahimovic ma l'anno prossimo altro che 7 milioni. Contratto a gettone. È da Parma che non gioca...'noie muscolari'...??????? - DrillTecc : @andagn Per l’anno prossimo voglio : Allenatore : Gattuso Vice allenatore : Ibrahimovic motivatori e addestratori… - mr_kubra : Escludere i giocatori dei Top club dalle nazionali? ??mi vien soltanto da dire...quando togli De Bruyne,Cr7,Messi,Ka… -