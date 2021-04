Giornata della Terra 2021, la splendida iniziativa green di OPPO (Di giovedì 22 aprile 2021) splendida iniziativa dell’azienda cinese OPPO, in occasione dell’Earth Day 2021, la Giornata della Terra: ha donato ben 1.000 alberi alle foreste di Ecuador (in Sud America) e in Camerun (in Africa), con l’obiettivo ovviamente di provare a rendere il pianeta, afflitto da numerosi malanni, decisamente più green. OPPO per la Giornata della Terra 2021: i dettagliIl claim dell’iniziativa by OPPO è il seguente “Non ci piace solo fotografarli, ci piace vederli crescere” ed è associato all’hashtag #verdeOPPO, diffuso in queste ore proprio per la speciale Giornata di cui sopra. L’iniziativa ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)dell’azienda cinese, in occasione dell’Earth Day, la: ha donato ben 1.000 alberi alle foreste di Ecuador (in Sud America) e in Camerun (in Africa), con l’obiettivo ovviamente di provare a rendere il pianeta, afflitto da numerosi malanni, decisamente piùper la: i dettagliIl claim dell’byè il seguente “Non ci piace solo fotografarli, ci piace vederli crescere” ed è associato all’hashtag #verde, diffuso in queste ore proprio per la specialedi cui sopra. L’...

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - MinisteroSalute : ??#22aprile - Giornata Nazionale della Salute della Donna ??Il giusto percorso verso la cura parte dalla prevenzione… - Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Giornata della Terra e il tema di quest'anno è 'Restore Our Earth', 'Ripariamo la nostra Terra',… - FnpLombardia : RT @FnpCisl: #22Aprile Giornata nazionale della #Salute della Donna?? Lo scenario epidemiologico determinato dal #covid ha causato un rall… - infoitinterno : Rinviate, causa maltempo, le iniziative per la giornata mondiale della Terra -