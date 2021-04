Fiumicino | avvistata una balena grigia di 7 metri

Advertising

zazoomblog : Fiumicino esemplare di balena grigia avvistata sulla costa - #Fiumicino #esemplare #balena #grigia - romatoday : Balena Wally, continua il viaggio in acque laziali: avvistata a #Fiumicino - desiana1 : RT @ultimenotizie: La balena grigia, più volte avvistata nel Tirreno centrale nelle ultime settimane, è stata soccorsa oggi pomeriggio sul… - tusciaweb : Giovane balena grigia avvistata a Fiumicino, era “partita” da Ponza… Fiumicino - Giovane esemplare di balena grigi… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La balena grigia, più volte avvistata nel Tirreno centrale nelle ultime settimane, è stata soccorsa oggi pomeriggio sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino avvistata

Una giovane balena grigia , di circa 7 metri, è stataieri sulla costa di, a ridosso della foce del Tevere. L'avvistamento è stato fatto dalla Guardia Costiera romana durante l'attività di vigilanza ambientale. L'esemplare di circa ...Durante l'attivit di vigilanza ambientale il personale della sede di Roma -si imbattuta ... Balena grigianel golfo di Napoli VIDEOFIUMICINO - Grande sorpresa ieri per gli uomini della Guardia Costiera di Roma - Fiumicino. Durante il pattugliamento in mare si sono imbattuti in un giovane esemplare di balena grigia di circa un ann ...Roma, 22 aprile 2021 - Una giovane balena grigia, di circa 7 metri, è stata avvistata ieri sulla costa di Fiumicino, a ridosso della foce del Tevere. L'avvistamento è stato fatto dalla Guardia Costier ...