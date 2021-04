Ex Ilva, operaio licenziato per post Facebook: “Giorgetti mi ascolti” (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “La settimana scorsa ho incontrato il ministro del Lavoro Orlando, oggi sono qui per incontrare il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Voglio capire le ragioni del mio licenziamento”. Prosegue la protesta di Riccardo Cristello, il dipendente Arcelor Mittal, ex Ilva, licenziato per aver pubblicato su Facebook un post in cui invitava a seguire la fiction tv ‘Svegliati Amore mio’ che faceva eco alla situazione ambientale su Taranto e la nota fabbrica. Questa mattina, accompagnato dal regista e dallo staff della fiction, Riccardo era sotto la sede del ministero dello Sviluppo Economico. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “La settimana scorsa ho incontrato il ministro del Lavoro Orlando, oggi sono qui per incontrare il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Voglio capire le ragioni del mio licenziamento”. Prosegue la protesta di Riccardo Cristello, il dipendente Arcelor Mittal, ex Ilva, licenziato per aver pubblicato su Facebook un post in cui invitava a seguire la fiction tv ‘Svegliati Amore mio’ che faceva eco alla situazione ambientale su Taranto e la nota fabbrica. Questa mattina, accompagnato dal regista e dallo staff della fiction, Riccardo era sotto la sede del ministero dello Sviluppo Economico.

Advertising

GiuseppeConteIT : È inaccettabile essere licenziati per un post social, in particolare come è toccato a Riccardo Cristello, operaio e… - welikeduel : 'Qui a Taranto siamo abituati a dover scegliere tra salute e lavoro, ora lo stanno capendo anche in tutta Italia' (… - dfarias88 : RT @GiuseppeConteIT: È inaccettabile essere licenziati per un post social, in particolare come è toccato a Riccardo Cristello, operaio ex I… - Landolf1 : RT @GiuseppeConteIT: È inaccettabile essere licenziati per un post social, in particolare come è toccato a Riccardo Cristello, operaio ex I… - indignati : RT @GiuseppeConteIT: È inaccettabile essere licenziati per un post social, in particolare come è toccato a Riccardo Cristello, operaio ex I… -