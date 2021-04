Esterometro 2021 | primo invio entro il 30 aprile | come fare

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il 30prossimo per i soggetti passivi Iva, scade il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (), relativa al 1° trimestre(gennaio-febbraio-marzo). Ilsarà l’ultimo anno per il suddetto adempimento, in quanto lo stesso è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1103, della Legge 178/2020. A partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, andranno trasmesse telematicamente utilizzando il formato della fattura elettronica, trasmettendo un file xml al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Relativamente all’adempimento in scadenza a fine, sono ...

...entra in vigore dal primo gennaio 2022 per cui sarà necesario procedere alla trasmissione dei flussi di dati ancora fino al 30 aprile 2022 quando invieremo l'relativo al IV trimestrePertanto, nelsiamo ancora interessati all'invio dell'. I dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia, vanno trasmessi ...Il 30 aprile scade il termine per presentare esterometro relativo al primo trimestre 2021: proponiamo una breve guida all'adempimento.Dall’Agenzia delle Entrate, requisiti e procedure sui nuovi bonus auto e moto, sigli incentivi per le colonnine di ricarica domestiche e l’ecotassa. Online la piattaforma del Ministero per registrarsi ...