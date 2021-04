Emilio Solfrizzi e il problema vissuto da molti: L’ho avuto anche io e l’ho sconfitto così (Di giovedì 22 aprile 2021) Emilio Solfrizzi il noto attore comico originario di Bari si racconta: il problema subito in passato e come ha fatto a risolverlo. Emilio racconta la sua esperienza (Foto Web)Emilio Solfrizzi classe 62 è un attore e comico italiano nato e cresciuto a Bari, la sua comicità comincia proprio dalla città pugliese con il duo Toti e Tata in compagnia dell’amico Antonio Stornaiolo. I due ormai migliori amici da più di vent’anni si sono conosciuti al liceo scientifico Domenico Cirillo dove hanno cominciato a recitare nel piccolo teatro della scuola, formando il duo Toti e Tata e avendo popolarità negli anni 90 limitatamente solo in Puglia e Basilicata. Nel 1988 fondano il teatro-cabaret La Dolce Vita a Bari, e sempre nello stesso anno cominciano a collaborare con Gennaro ... Leggi su kronic (Di giovedì 22 aprile 2021)il noto attore comico originario di Bari si racconta: ilsubito in passato e come ha fatto a risolverlo.racconta la sua esperienza (Foto Web)classe 62 è un attore e comico italiano nato e cresciuto a Bari, la sua comicità comincia proprio dalla città pugliese con il duo Toti e Tata in compagnia dell’amico Antonio Stornaiolo. I due ormai migliori amici da più di vent’anni si sono conosciuti al liceo scientifico Domenico Cirillo dove hanno cominciato a recitare nel piccolo teatro della scuola, formando il duo Toti e Tata e avendo popolarità negli anni 90 limitatamente solo in Puglia e Basilicata. Nel 1988 fondano il teatro-cabaret La Dolce Vita a Bari, e sempre nello stesso anno cominciano a collaborare con Gennaro ...

