E-Leader: guardare il cambiamento attraverso tecnologie digitali (Di giovedì 22 aprile 2021) La Fondazione EFP Sacra Famiglia di Comonte, presenta nel corso dell' open day in programma martedì 27 aprile alle ore 17: E-Leader, un percorso formativo IFTS finalizzato alla creazione di nuove figure professionali sempre più digital che si traduce nell'opportunità di permettere ai partecipanti di acquisire una conoscenza completa del mondo digitale e della comunicazione multimediale, combinando competenze di analisi e di codifica dati. Trattasi di un corso IFTS unico a livello provinciale per questa area di competenza che vanta la collaborazione di partner di alto profilo quali l'Università Cattolica del Sacro Cuore, AFP Patronato San Vincenzo, l'Istituto Lorenzo Lotto le agenzie IVICA srl e MIRAI BAY srl. Destinatari di questo progetto formativo totalmente GRATUITO sono i giovani dai 19 ai 29 anni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, o di ...

