Due chiacchiere con Davide Brivio (Di giovedì 22 aprile 2021) Il circo della Formula 1 si terrà a Imola proprio questo weekend e noi siamo riusciti a fare due chiacchiere con il nuovo Direttore Racing del team francese di Formula 1 Alpine Renault approdato solo un paio di mesi fa. La sua carriera è lunga 20 anni ed è piena di vittorie, basta pensare i Mondiali vinti in classe GP prima con Yamaha e poi con l’anno scorso con il Team Suzuki Ecstar che ha incoronato il pilota Joan Mir abbinando anche quello di Titolo costruttori. Sicuramente non sarà stato facile lasciare la Suzuki quando sei all’apice della popolarità, ma Davide Brivio è una persona che ama le sfide e sicuramente grazie all’arrivo di Luca De Meo come CEO del Gruppo francese e il ritorno di un pilota dal calibro di Fernando Alonso la decisione sarà stata più facile. “Ho sempre avuto una grande passione per la F1, anche quando ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Il circo della Formula 1 si terrà a Imola proprio questo weekend e noi siamo riusciti a fare duecon il nuovo Direttore Racing del team francese di Formula 1 Alpine Renault approdato solo un paio di mesi fa. La sua carriera è lunga 20 anni ed è piena di vittorie, basta pensare i Mondiali vinti in classe GP prima con Yamaha e poi con l’anno scorso con il Team Suzuki Ecstar che ha incoronato il pilota Joan Mir abbinando anche quello di Titolo costruttori. Sicuramente non sarà stato facile lasciare la Suzuki quando sei all’apice della popolarità, maè una persona che ama le sfide e sicuramente grazie all’arrivo di Luca De Meo come CEO del Gruppo francese e il ritorno di un pilota dal calibro di Fernando Alonso la decisione sarà stata più facile. “Ho sempre avuto una grande passione per la F1, anche quando ...

