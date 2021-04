Dopo George Floyd. Cronache da una rivoluzione (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel 1992, il regista David Lynch presentò al Festival di Venezia un suo fosco e controverso film, “Twin Peaks: Fire walk with me”, che riprendeva la straordinaria serie tv con lo stesso titolo, popolare tra il 1990 e il 1991. Nelle scene iniziali della pellicola, gli agenti federali dell’Fbi, Chester Desmond e Sam Stanley, indossando gli impermeabili trench di serie, vengono irrisi, ostacolati e alla fine fatti segno di violenza, da parte della polizia locale, sceriffo e sbirri corrotti. Lynch colse un luogo classico della cultura americana, l’Agente Federale “perbene”, l’azzimato attore Kyle MacLachlan, che incalza l’ancestrale oppressione delle zone arretrate. Da Washington partivano, ai tempi del presidente Kennedy e del suo ministro della Giustizia, il fratello Bob, uomini azzimatissimi per costringere il governatore razzista dell’Alabama, George Wallace, a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel 1992, il regista David Lynch presentò al Festival di Venezia un suo fosco e controverso film, “Twin Peaks: Fire walk with me”, che riprendeva la straordinaria serie tv con lo stesso titolo, popolare tra il 1990 e il 1991. Nelle scene iniziali della pellicola, gli agenti federali dell’Fbi, Chester Desmond e Sam Stanley, indossando gli impermeabili trench di serie, vengono irrisi, ostacolati e alla fine fatti segno di violenza, da parte della polizia locale, sceriffo e sbirri corrotti. Lynch colse un luogo classico della cultura americana, l’Agente Federale “perbene”, l’azzimato attore Kyle MacLachlan, che incalza l’ancestrale oppressione delle zone arretrate. Da Washington partivano, ai tempi del presidente Kennedy e del suo ministro della Giustizia, il fratello Bob, uomini azzimatissimi per costringere il governatore razzista dell’Alabama,Wallace, a ...

