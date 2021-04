Dl covid | le Regioni a Draghi | coprifuoco alle 23 e scuole superiori con maggiore presenza

(Di giovedì 22 aprile 2021) Non è solo la Lega di Salvini a contestare le scelte del governo in tema di(da far partire23 e non22) e sulla scuola. Oggi, 22 aprile 2021, è addirittura la Conferenza dellee delle Province autonome ha deciso di inviare una lettera al Presidente del Consiglio per sottoporre alla sua attenzione le proposte prioritarie prima della pubblicazione del provvedimento L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : 'Inizierà oggi la consegna alle Regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer. L'arrivo previsto in mattin… - SkyTG24 : Cosa cambia con il decreto #covid che entra in vigore il #26aprile? Dalle regioni gialle agli spostamenti fino alla… - SkyTG24 : 'Le Regioni vogliono riaprire appena si scende di pochi decimali sotto la soglia stabilita, ma è un errore", così M… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Le Regioni a Draghi: 'Posticipare il coprifuoco, amareggiati sulla scuola' #Covid - marcomarasco : RT @milanobiz: ???? Coprifuoco e scuola, scontri tra Regioni e Governo. Possibili revisioni nel Decreto Covid Maggio. La situazione aggiornat…

Comprensione e rigore: sarà questa la linea delle forze dell'ordine da lunedì quando leriapriranno molte attività. Lo ha sottolineato il capo della Polizia Lamberto Giannini durante un ...Sul dato delle singole, la Lombardia è la regione con più nuovi contagiati in 24 ore (2.509), seguita da Campania (1.912) e Puglia (1.895). .Non è solo la Lega di Salvini a contestare le scelte del governo in tema di coprifuoco (da far partire alle 23 e non alle 22) e sulla scuola. Oggi, 22 aprile 2021, è addirittura la Conferenza delle Re ...