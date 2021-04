Demos | Ciani | arrivo vaccino in carcere fattore importante

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Da stamattina negli istituti penitenziari di Roma e del Lazio sono iniziate le vaccinazioni per le persone appartenenti all’ universo. È un passoche avevo chiesto con forza gia’ nel dicembre scorso e che sono felice si sia finalmente avviato.” “Bisogna considerare che da oltre un anno le misure di contenimento del Covid hanno accentuato l’isolamento e la riduzione di molte attivita’ di socializzazione, peggiorando la vita quotidiana”. E’ quanto dichiara in una nota Paolo), vicepresidente della Commissione Sanita’ alla Regione Lazio e candidato sindaco di Roma alle primarie del centrosinistra. “La seconda e terza ondata della pandemia purtroppo non hanno risparmiato i penitenziari, dove si sono registrati diversi casi di contagio e alcuni morti. Ile’ per ...

Advertising

luanavirgili : RT @1970Germano: INTERVISTA a Paolo Ciani (@demosolidale ): 'La politica smetta di essere autoreferenziale e pensi alla vita vera delle per… - 1970Germano : INTERVISTA a Paolo Ciani (@demosolidale ): 'La politica smetta di essere autoreferenziale e pensi alla vita vera de… - Demos_Piemonte : RT @ROMA_News: INTERVISTA | Paolo Ciani (Demos): 'La politica smetta di essere autoreferenziale e pensi alla vita vera delle persone' https… - RubenDS83 : RT @ROMA_News: INTERVISTA | Paolo Ciani (Demos): 'La politica smetta di essere autoreferenziale e pensi alla vita vera delle persone' https… - BoMichela : RT @Roberto_Borzi: INTERVISTA | Paolo Ciani (Demos): 'La politica smetta di essere autoreferenziale e pensi alla vita vera delle persone' h… -

Ultime Notizie dalla rete : Demos Ciani

RomaDailyNews

Concorda sull'importanza di "rimettere in moto il confronto con i cittadini" anche Paolo, consigliere regionale di. Starebbe invece pensando di fare un passo indietro la senatrice Monica ...... Marta Leonori (Pd), Loreto Marcelli (M5S), Paolo), Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali), Daniele Ognibene (Liberi e Eguali). La mozione impegna il presidente e la giunta a ...“Il centrosinistra non è solo il PD”, spiega l’esponente di Democrazia Solidale: “Per Roma serve un’agenzia dell’abitare. Zingaretti? Non credo che si candiderà” ...Martedì il Tavolo per Roma ufficializzerà la data del 20 giugno per la competizione interna alla coalizione. Gualtieri in pole, ma il segretario ...