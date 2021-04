“Cosa mi è successo all’Isola dei Famosi”. Elisa Isoardi torna a casa e parla: la verità sulla sua situazione (Di giovedì 22 aprile 2021) Il suo abbandono è stato uno dei più clamorosi. Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi. ‘Ufficialmente’ per il problema all’occhio, dovuto ad un infortunio mentre stava cucinando. “È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però devo tornare in Italia per accertamenti”. Grande delusione e amarezza per i suoi fan che sognavano di vedere la conduttrice Rai arrivare fino in fondo nel reality di Ilary Blasi. E dire che perfino all’estero c’è stato chi avrebbe puntato sulla sua vittoria finale, anche dopo il trasferimento su Parasite Island. In quell’occasione si era addirittura parlato di qualche problema nel televoto che avrebbe portato fuori strada i telespettatori… Ma tant’è. Elisa è tornata alla sua vita di sempre. E, a poche ore dall’addio al ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Il suo abbandono è stato uno dei più clamorosi.ha lasciato l’Isola dei. ‘Ufficialmente’ per il problema all’occhio, dovuto ad un infortunio mentre stava cucinando. “È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però devore in Italia per accertamenti”. Grande delusione e amarezza per i suoi fan che sognavano di vedere la conduttrice Rai arrivare fino in fondo nel reality di Ilary Blasi. E dire che perfino all’estero c’è stato chi avrebbe puntatosua vittoria finale, anche dopo il trasferimento su Parasite Island. In quell’occasione si era addiritturato di qualche problema nel televoto che avrebbe portato fuori strada i telespettatori… Ma tant’è.ta alla sua vita di sempre. E, a poche ore dall’addio al ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Cosa è successo alla sanità veneta? Nella gestione del virus all’inizio sono stati i p… - Parpiglia : Che cosa sarà successo tra #tommasozorzi e #akash ? @MediasetPlay 20.45 clima teso ... - PBPcalcio : ??????? #CEFERIN: “nelle riunioni deciderò chi far sedere vicino a me. Così posso mettere qualcuno un po' più lontan… - soteros1 : RT @Franco_Barile1: @giuslit La risposta che danno è: figurati senza restrizioni cosa sarebbe successo!? E infatti non lo sanno. Sappiamo c… - hxrrystviles1 : @TommyStilinski3 cosa è appena successo in classe rido, hahah -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa successo Chi è Leon dei Maneskin, nuovo membro del gruppo? Ad aumentare la sensazione, la mancanza di una presentazione ufficiale, cosa che invece accade in ... Un grande successo per una band ancora giovanissima. Valerio Lundini e l'intervista ai Maneskin ...

Superlega, Ceferin: 'Ci saranno conseguenze, salvo solo il Barcellona' Se questi club vorranno giocare ancora nelle nostre competizioni , dovranno avvicinarsi a noi e dovremo valutare cosa è successo, ma non voglio entrare nei dettagli, poiché stiamo ancora parlando con ...

Superlega story, dall'annuncio alla rinuncia: cosa è successo Sky Sport LeBebé gioielli festeggia tutte le mamme insieme a noi Cosa vi ha spinto a questa scelta? «La “Mamma” storicamente rappresenta il primo target di riferimento di leBebé gioielli, questo grazie al nostro prodotto iconico che è stato accolto dal mercato con ...

“Mi sono ritrovato con due cani di nome Sam in casa e se vi racconto come è successo, non mi credereste” Si dice sempre che ai cani manca solo la parola. Ma pensate cosa potrebbero raccontarci se ce l’avessero, soprattutto se si tratta di un cane come il dolce Sam, che ha affrontato un’avventura così ...

