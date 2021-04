Claudia Ruggeri Instagram | la Miss di Avanti un altro stupisce i fan | «Esagerata!»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ogni giorno a partire dalle 18.45entra nelle case degli italiani con le nuove puntate diun, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La bellaè molto attiva anche sui social e in queste ore ha pensato bene di stupire i suoi numerosi followers regalando loro qualche piccola anteprima della sua estate 2021. La showgirl ha pubblicato un suo scatto suin bikini che ha fatto girare la testa ai suoi ammiratori. Le sue forme perfette non sono passate inosservate. Anche per questa voltasi conferma la regina indiscussa di: per lei solo complimenti.incantevole su ...

infoitcultura : Claudia Ruggeri, Miss Claudia di “Avanti un altro”: “Mi era stato proposto di partecipare all’Isola dei Famosi” | I… - zazoomblog : Claudia Ruggeri posa da infarto: “Oggi coccole” – FOTO - #Claudia #Ruggeri #infarto: #“Oggi - CIAfra73 : Claudia Ruggeri: '#AvantiUnAltro è un antidepressivo. Mi avevano proposto un reality' #isola - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato CLAUDIA RUGGERI, Miss Claudia di Avanti un Altro. Ecco cosa ci ha raccontato in esclusiva ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ruggeri

Spread the love In un'intervista esclusiva a "SuperguidaTv" Missche guida il Salottino, ovvero, ha rivelato che lo scorso anno le era stato proposto di partecipare all'"Isola dei Famosi". Che cosa è successo in seguito? La showgirl sarà in una delle prossime edizioni del reality?...Avanti un altro, parla: "Se sono nel cast è perché vado bene" Le lingue delle pecore da tastiere (perché non possono essere considerati dei leoni) sono intrise di veleno, sempre maligne, e anche su Miss ...Claudia Ruggeri Instagram, la Miss di Avanti un altro stupisce i fan: per lei come sempre una pioggia di complimenti ...Manuela Ferrera, tutto quello che sappiamo sulla carriera e sulla vita privata della nuova e provocante naufraga dell'Isola dei famosi.