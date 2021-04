Call of Duty ha venduto 400 milioni di giochi dall'ottobre 2003 (Di giovedì 22 aprile 2021) Activision ha annunciato una grande traguardo per il franchise di Call of Duty. Secondo la società, il franchise nel suo insieme ha venduto 400 milioni di giochi premium Call of Duty da quando il primo titolo è stato lanciato nell'ottobre 2003. Oltre a svelare questo traguardo, la compagnia ha anche ribadito che il numero di giocatori di Warzone ha raggiunto i 100 milioni. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021) Activision ha annunciato una grande traguardo per il franchise diof. Secondo la società, il franchise nel suo insieme ha400dipremiumofda quando il primo titolo è stato lanciato nell'. Oltre a svelare questo traguardo, la compagnia ha anche ribadito che il numero di giocatori di Warzone ha raggiunto i 100. Leggi altro...

