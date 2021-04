Arsenal | Arteta | «La Superlega travolta da uno tsunami»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’allenatore dell’Mikelha parlato di quanto accaduto allaMikel, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa di quanto accaduto negli ultimi giorni con la. «L’ho scoperto solo un po’ prima che la notizia fosse resa nota. Poi tutto è diventato completamente fuori controllo e il mondo del calcio ha reagito in modo compatto. Non ho avuto davvero il tempo di pensarci, riflettere o valutare: un grandelo ha travolto subito. È stata una settimana davvero impegnativa per tutto il mondo del calcio. Dobbiamo andare avanti, si possono trarre molte lezioni da questa esperienza e dobbiamo riflettere su cosa sia giusto fare per migliorare questo sport». L'articolo proviene da Calcio News 24.