Un microchip sottocutaneo del Pentagono che rivela la Covid19? Non è un microchip

(Di mercoledì 21 aprile 2021) I teorici del complotto, così come gli amanti del genere, hanno puntato la loro attenzione su unprogettato dall’americana DARPA, la Defence Advanced Research Project Agency del, capace di rilevare laprima ancora che si sviluppi la malattia. Questa è la prova che vogliono metterci unper controllarci tutti? C’è un problema, non è un. L’articolo del DailyMail del 12 aprile 2021 che parla di, sbagliando. Alcuni articoli di Open Fact-checking si sono occupati proprio delle teorie del complotto sui fantomaticiinoculati insieme ai vaccini, capaci di fare ...

Eppure ora, ecco saltare fuori un vero. Che però è uno strumento di difesa, nulla insomma a che spartire con deliranti complottismi. Si tratta di un congegno da inserire sotto pelle per ...Ildel Pentagono Obiettivo della ricerca promossa e finanziata dal Dipartimento della ... impiantando un chipper test del sangue continui alla ricerca di quei segnali ...Accordo Pfizer-Microsft per un microchip nei vaccini: la bufala condivisa che scatena perfino i fantasmi degli esperimenti nazisti ...Un nuovo chip sottocutaneo potrà essere utilizzato per diagnosticare in anticipo la COVID-19. Il progetto appartiene al Pentagono.