Un cane tenta di addentare un osso, ma è solo un disegno | video (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'apparenza inganna. Lo sa bene questo cucciolone che è rimasto a bocca asciutta, dopo aver confuso un osso disegnato per un osso vero. Il video, diventato virale, mostra il cane mentre tenta di afferrare il delizioso trofeo, senza successo. Lo fissa per alcuni istanti, immerge il muso nella ciotola per poi scoprire che è solo un disegno. Che delusione per questo povero cucciolo.

