Tuttosport: Adl non è d’accordo con il golpe, ma attende l’evoluzione che avrà la Superlega (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha smentito con un tweet di essere stato contattato dalla JP Morgan per entrare nella Superlega. Tuttosport scrive che dal club non filtrano informazioni ufficiali. “Sul fronte Napoli si insiste con un ‘no comment’ di estrema prudenza, trattandosi di una vicenda in continua evoluzione”. Il progetto di una Superlega è stato avanzato diverse volte dal patron azzurro, ricorda il quotidiano sportivo “e il coinvolgimento del Napoli sarebbe per lui un enorme successo, purché tale operazione non sia in opposizione agli organi che governano il calcio mondiale”. De Laurentiis voleva la riforma della Uefa, non una guerra. “Aurelio De Laurentiis non sembrerebbe essere d’accordo con questa sorta di golpe, però resta prudente in silenzio per capire quale ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha smentito con un tweet di essere stato contattato dalla JP Morgan per entrare nellascrive che dal club non filtrano informazioni ufficiali. “Sul fronte Napoli si insiste con un ‘no comment’ di estrema prudenza, trattandosi di una vicenda in continua evoluzione”. Il progetto di unaè stato avanzato diverse volte dal patron azzurro, ricorda il quotidiano sportivo “e il coinvolgimento del Napoli sarebbe per lui un enorme successo, purché tale operazione non sia in opposizione agli organi che governano il calcio mondiale”. De Laurentiis voleva la riforma della Uefa, non una guerra. “Aurelio De Laurentiis non sembrerebbe esserecon questa sorta di, però resta prudente in silenzio per capire quale ...

