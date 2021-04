The Lord of the Rings Online | un giocatore raggiunge il livello massimocucinando torte!

The Lord of the Rings Online: un giocatore raggiunge il livello massimo...cucinando torte! (Di mercoledì 21 aprile 2021) The Lord of the Rings Online ha un livello massimo di 130 e la maggior parte dei giocatori ci arriva uccidendo nemici, usando la magia e altro. Tuttavia, l'utente Cookingwithsim, che gioca nei panni di un umile Hobbit, è riuscito ad arrivarci quasi esclusivamente...cuocendo torte! Come riporta MMORPG.com, ci sono voluti otto mesi per realizzare l'impresa, con il giocatore costantemente impegnato nella raccolta di ingredienti per realizzare torte sempre più elaborate che gli hanno permesso di salire di livello fino al level cap. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Theof theha unmassimo di 130 e la maggior parte dei giocatori ci arriva uccidendo nemici, usando la magia e altro. Tuttavia, l'utente Cookingwithsim, che gioca nei panni di un umile Hobbit, è riuscito ad arrivarci quasi esclusivamente...cuocendoCome riporta MMORPG.com, ci sono voluti otto mesi per realizzare l'impresa, con ilcostantemente impegnato nella raccolta di ingredienti per realizzare torte sempre più elaborate che gli hanno permesso di salire difino al level cap. Leggi altro...

