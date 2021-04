SuperLega, molla anche la Juventus: il comunicato ufficiale dei bianconeri (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo Inter e Milan, arriva anche il dietrofront della Juventus sul progetto SuperLega. Interessante la nota stampa diffusa dai bianconeri ... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo Inter e Milan, arrivail dietrofront dellasul progetto. Interessante la nota stampa diffusa dai...

Advertising

Adnkronos : La #Superlega dopo la rinuncia delle squadre inglesi: 'Rimodelliamo il progetto'. #Agnelli non molla: 'Tra noi patt… - PianetaMilan : .@TSLComms, molla anche la @juventusfc: il comunicato ufficiale dei bianconeri - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - OnorioFerraro : ?? Dopo l'#Inter anche il #Milan lascia la #Superlega. Atteso a breve un comunicato dei rossoneri. Anche la #Juve mo… - gxallavichx : RT @giovafilareti: Agnelli non molla, aspettiamo il referendum del Barça e vediamo se si può dar vita al Super Birra Moretti con Real e Juv… - giovafilareti : Agnelli non molla, aspettiamo il referendum del Barça e vediamo se si può dar vita al Super Birra Moretti con Real e Juve #SuperLega -

Ultime Notizie dalla rete : SuperLega molla Superlega, Agnelli non molla: 'Il torneo più bello del mondo, è tutto legale' Lunga intervista di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, per spiegare il progetto Superlega: il numero uno bianconero non arretra La Superlega, ad appena due giorni dalla sua creazione, ha già fatto una cospicua marcia indietro con la rinuncia delle squadre inglesi. Il progetto, comunque, va avanti, almeno per quella che è la ...

Dalla Spagna: la Premier League molla la SuperLega europea Nuovo scossone per quanto riguarda la costituzione della SuperLega. Infatti, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, le sei squadre di Premier League, avrebbero comunicato alle altre fondatrici, di mollare la competizione. Quindi, dopo l'ufficialità ...

La Superlega si ferma ma non molla: «Rivedremo progetto» Calcio e Finanza Turrini a CM: 'Da un male può nascere un bene, Agnelli presidente della Ferrari' In Germania uno straniero non può avere la maggioranza azionaria di una società di calcio, figurati se possono mollare la Bundesliga. Infatti si sono chiamati fuori. Vado avanti?". Prego. "La ...

Superlega, il Milan rompe il silenzio: la decisone del club La Superlega, perde pezzi e si sgretola completamente: gli ultimi a cedere e a mollare il progetto sono stati Atletico Madrid, Inter e ora anche il Milan. Se le intenzioni nerazurre già nella tarda se ...

Lunga intervista di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, per spiegare il progetto: il numero uno bianconero non arretra La, ad appena due giorni dalla sua creazione, ha già fatto una cospicua marcia indietro con la rinuncia delle squadre inglesi. Il progetto, comunque, va avanti, almeno per quella che è la ...Nuovo scossone per quanto riguarda la costituzione della. Infatti, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, le sei squadre di Premier League, avrebbero comunicato alle altre fondatrici, di mollare la competizione. Quindi, dopo l'ufficialità ...In Germania uno straniero non può avere la maggioranza azionaria di una società di calcio, figurati se possono mollare la Bundesliga. Infatti si sono chiamati fuori. Vado avanti?". Prego. "La ...La Superlega, perde pezzi e si sgretola completamente: gli ultimi a cedere e a mollare il progetto sono stati Atletico Madrid, Inter e ora anche il Milan. Se le intenzioni nerazurre già nella tarda se ...