Superlega, comunicato ufficiale Juventus: “Convinti del progetto, ma ora difficile realizzarlo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva anche il comunicato ufficiale della Juventus in merito al progetto Superlega che è ufficialmente naufragato. I bianconeri, tra le squadre che maggiormente hanno voluto prendere questa decisione con la spinta del loro presidente Andrea Agnelli, comunicano di non poter al momento proseguire, ma non di aver cambiato idea sulla bontà dell’operazione: “Con riferimento al comunicato stampa diramato da Juventus Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale progetto, sebbene le necessarie procedure previste ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva anche ildellain merito alche è ufficialmente naufragato. I bianconeri, tra le squadre che maggiormente hanno voluto prendere questa decisione con la spinta del loro presidente Andrea Agnelli, comunicano di non poter al momento proseguire, ma non di aver cambiato idea sulla bontà dell’operazione: “Con riferimento alstampa diramato daFootball Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo aldi creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale, sebbene le necessarie procedure previste ...

