Super League | nei pressi della FIGC un murales contro Agnelli – FOTO

Advertising

juventusfc : Comunicazione relativa al progetto Super League: - OfficialASRoma : Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una 'super league' divisiva. #ASRoma - francescocosta : Al di là del merito e dell’esito, è incredibile il fallimento di comunicazione dell’operazione Super League. - _RobertoErre : @GesualdiTiziano L'Uefa non ha nulla a che vedere con il Mondiale. Quali di quelle cose sarebbero rimaste fuori da… - CarlosAlessio10 : RT @OfficialASRoma: Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una 'super league' divisiva. #ASR… -

Ultime Notizie dalla rete : Super League

Dopo il - 6% di ieri, perde l'1% il titolo del Manchester United, uno dei dodici fondatori delladi calcio, progetto accantonato in due giorni. I future sul Dow Jones cedono 3 punti ( - ...in data 19 aprile 2021 , relativo al progetto di creazione della, e al successivo dibattito pubblico, l'Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni ...ROME, APR 21 - Inter and AC Milan said Wednesday that they have abandoned the European Super League while Juventus admitted the project has little chance of coming to fruition after after the six Engl ...Peppe di Stefano ha parlato ai microfoni di Sky Sport della formazione che schiererà il Milan per il match di stasera contro il Sassuolo. Le sue parole: ...