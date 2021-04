Sul Covid-19 servono discussioni e decisioni “data driven”

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Da qualche anno si è diffusa l’espressione “”, per intendere un approccio basato sui dati. Si usa molto in ambito aziendale, molto meno nell’ambito delle politiche pubbliche. Ma sarebbe invece importante se nellesulle strategie pubbliche di contrasto - o meglio, di adattamento - al, ci si cominciasse a basare sui dati, e su dati condivisi, prima di dividerci su quello che dice il virologo o l’esperto di turno. Del resto, come scriveva qualche giorno fa il sito openDemocracy, in un post dedicato proprio all’Italia, “la pandemia è senza dubbio l’evento piùche sia mai accaduto”. Anche se certamente non si governa solo con i dati, sono i dati a sostenere i ragionamenti sul “rischio calcolato”, le valutazioni su quali sono le condizioni per ...