Staffette in Polonia a caccia dei pass per le Olimpiadi

Advertising

WASilesia21 : RT @atleticaitalia: #atletica LA SQUADRA AZZURRA PER LE STAFFETTE MONDIALI ???? 1-2 maggio #WorldRelays21 a Chorzow (Polonia) per la qualific… - atleticaitalia : #atletica LA SQUADRA AZZURRA PER LE STAFFETTE MONDIALI ???? 1-2 maggio #WorldRelays21 a Chorzow (Polonia) per la qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Staffette Polonia

Quotidiano.net

Il Dt della nazionale di atletica Antonio La Torre ha ufficializzato i convocati per ladove tra 1 e 2 maggio sono in palio i pass per Tokyo delle. Sono 30 i velocisti selezionati, di cui 14 uomini e 16 donne. Nel gruppo della 4x100 maschile spiccano le presenze del ...... alle World Relays di Chorzow (), in programma nel weekend del 1° e 2 maggio ci sarà anche ...La Torre ha comunicato i convocati azzurri per questo evento mondiale dedicato alleche ...Il Dt della nazionale di atletica Antonio La Torre ha ufficializzato i convocati per la Polonia dove tra 1 e 2 maggio sono in palio i pass per Tokyo delle staffette. Sono 30 i velocisti selezionati, d ...C’è Federico Cattaneo ma non Chituru Ali nella 4x100. C’è Mattia Casarico nella 4x400 e nella mista. Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati azzurri per ...