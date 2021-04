Scontro sul coprifuoco | Salvini avverte | “Va spostato alle 23 o non votiamo il decreto in Cdm”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – E’sulcon il governo intenzionato a lasciarlo22 e Matteoche: “Non voterò qualcosa di cui non sono convinto in Consiglio dei ministri“. Un modo per avvertire che la Lega non firmerà ilse ilnon venisse posticipato23. Richiesta condivisa praticamente da tutti tranne il ministro della Salute Roberto Speranza e gli altri ministri giallofucsia contrari all’idea di concedere un’ora di libera uscita in più agli italiani dopo mesi e mesi di chiusure, divieti e restrizioni.: “23 altrimenti nonil” Il leader della Lega dunque torna ad alzare la posta ...