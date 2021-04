Sampdoria | Tonelli | «Questa squadra deve essere ambiziosa»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Lorenzo, difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato al termine del match con il Crotone Lorenzo, difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato al termine del match con il Crotone. Le sue dichiarazioni. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 CROTONE – «Abbiamo ottenuto due risultati importanti in sequenza. Stasera siamo stati bravi a concedere davvero poco. Vogliamo salire il più in alto possibile e migliorare la nostra classifica. Ranieri ci ripete quasi tutti i giorni che l’obiettivo sono i 52 punti. Noi ci siamo provando. Oggi la fase difensiva ha fatto la differenza. Rispetto ai ritmi del primo tempo, il cambio modulo ci ha dato di più». FUTURO – «Il mio obiettivo ora è di dimostrare solidità e ...

it_samp : #CrotoneSamp, #Tonelli: 'Dobbiamo essere ambiziosi. Voglio essere un punto fermo per il futuro'. #Sampdoria - TuttoFanta : ? #FormazioniUfficiali? ? #CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Luperto; P. Pereira, Eduardo, Cigarini, Zane… - IratiPratSC : RT @SoyCalcio_: #SerieA | ONCES #CrotoneSamp #CROTONE | Cordaz - Djidji, Magallan, Luperto - Pereira, Zanellato, Cigarini, Eduardo Henriqu… - GruppoEsperti : #Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Luperto; Pereira, Zanellato, Cigarini, Enrique, Reca; Messias, Simy… - fotballsentral1 : Crotone XI: Cordaz, Djidji, Magallan, Luperto, Pereira, Henrique, Cigarini, Zanellato, Reca, Messias og Simy Sampd… -

Crotone - Sampdoria 0 - 1, le pagelle di CM Audero 6.5: Quasi inoperoso per tutta la partita se non per ... Tonelli 6: Sufficiente la sua prova, non deve strafare contro un Crotone ... Cosmi 5.5 (4 - 4 - 2): Audero 6; Tonelli 6, Ferrari 5,5, Colley 6, Augello 6; Candreva 6,5, Thorsby 6, Adrian Silva 6, Jankto 6 (43 st Damsgaard sv); Gabbiadini 6,5 (44 st Leris sv), ... Allo Scida alla Sampdoria basta una rete del 'solito' Quagliarella per portare a casa l'intera posta in palio. Calabresi sempre più nel baratro, la retrocessione in B si avvicina turno dopo turno.